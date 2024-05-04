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Вынесен приговор по делу о вымогательстве у первого замакима Павлодарской области

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Серик Батыргужинов
Серик Батыргужинов. Фото: instagram.com/serik_batyrguzhinov

Приговор вынесли обвиняемой в вымогательстве у первого заместителя акима Павлодарской области Серика Батыргужинова. Женщину взяли под стражу в зале суда, передает корреспондент NUR.KZ.

Обвиняемой назначили 3 года лишения свободы.

Напомним, первый заместитель акима Павлодарской области оказался в центре секс-скандала. Серика Батыргужинова публично обвинили в изнасиловании женщины. Ситуацию тогда прокомментировали в акимате региона. В ведомстве заявили, что, насколько им известно, расследуется дело о вымогательстве.

Позже о случае высказался глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил, что дело по вымогательству находится в суде. Что касается изнасилования, то стражами порядка была проведена проверка, но обвинения не подтвердились.

22 апреля 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области приступили к рассмотрению уголовного дела о вымогательстве, где прокурор раскрыл подробности.

Так, по версии следствия, женщина познакомилась с первым заместителем акима Павлодарской области через соцсети, а в мае прошлого года у них прошла первая встреча.

После этого чиновник неоднократно на протяжении трех месяцев оказывал финансовую помощь даме в размере от 50 до 160 тысяч тенге.

В сентябре 2023 года женщина попросила более крупную сумму, однако получила отказ. После этого, говорится в обвинении, решила вымогать деньги, угрожая распространить о первом замакима информацию, порочащую его честь и достоинство. Серик Батыргужинов согласился и перевел ей 4 млн 812 тыс. тенге.

Гособвинитель указал, что после получения денег женщина обратилась вновь, но на этот раз стала требовать 20 млн тенге. Чиновник в итоге подал заявление в полицию.

Свою точку зрения на суде озвучил и сам потерпевший. Прокурор запросил для обвиняемой 7 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096075-vynesen-prigovor-po-delu-o-vymogatelstve-u-pervogo-zamakima-pavlodarskoy-oblasti/

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