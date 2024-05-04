Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Соскучилась по тебе": переписку обвиняемой с замакима Павлодарской области зачитали в суде

Опубликовано:

Серик Батыргужинов
Серик Батыргужинов. Фото: t.me/KZgovernment

Прокурор в ходе прений сторон показал присяжным переписку подсудимой и Серика Батыргужинова. Гособвинитель при этом запросил для женщины 7 лет лишения свободы, указав, что вина доказана, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Прокурор в ходе прений сторон пояснил, что понимает первого заместителя акима Павлодарской области, как мужчину. Мол, Серик Батыргужинов хотел помочь женщине, у которой были проблемы с финансами и больной ребенок. При этом указал присяжным на частную переписку, которая и является доказательством факта вымогательства.

"14 ноября 2023 года. "Здравствуй, любовь моя. Соскучилась по тебе". Потерпевший пишет: "Не пиши такие вещи". "Хорошо, я жду, когда тебя ждать? Сегодня?". "Сегодня не получается". "Я жду тебя сегодня, в пятницу уже будет 40, а в понедельник - ты уже звезда", - огласил прокурор переписку в суде.

Подсудимая тот факт, что взяла у Серика Батыргужинова 4,8 млн тенге, не отрицает. Но это были, по ее словам, деньги в качестве возмещения морального вреда за якобы изнасилование. Факт надругательства однако следствием не установлен.

Женщина указала, что не стала обращаться в полицию сразу после случившегося, потому что не видела смысла, а чиновник обещал помочь.

"Я согласилась, потому что у меня не было другого выхода, другого выбора. От того, что я написала бы заявление, посадила его, ну ничего бы уже не изменилось. После чего он уже просто тянул время. При этом постоянно звонил, писал, встречался со мной", - высказалась подсудимая.

Сегодня прокурор в ходе прений запросил для подсудимой 7 лет лишения свободы. К слову, адвокат женщины заявил, что дело вообще стоит рассматривать в гражданском порядке.

Напомним, первый заместитель акима Павлодарской области оказался в центре секс-скандала. Серика Батыргужинова публично обвинили в изнасиловании женщины. Ситуацию тогда прокомментировали в акимате региона. В ведомстве заявили, что, насколько им известно, расследуется дело о вымогательстве.

Позже о случае высказался глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил, что дело по вымогательству находится в суде. Что касается изнасилования, то стражами порядка была проведена проверка, но обвинения не подтвердились.

22 апреля 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области приступили к рассмотрению уголовного дела о вымогательстве, где прокурор раскрыл подробности версии следствия.

Также свою точку зрения озвучил сам потерпевший.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2096033-soskuchilas-po-tebe-perepisku-obvinyaemoy-s-zamakima-pavlodarskoy-oblasti-zachitali-v-sude/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.