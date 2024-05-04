"Соскучилась по тебе": переписку обвиняемой с замакима Павлодарской области зачитали в суде

Прокурор в ходе прений сторон показал присяжным переписку подсудимой и Серика Батыргужинова. Гособвинитель при этом запросил для женщины 7 лет лишения свободы, указав, что вина доказана, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Прокурор в ходе прений сторон пояснил, что понимает первого заместителя акима Павлодарской области, как мужчину. Мол, Серик Батыргужинов хотел помочь женщине, у которой были проблемы с финансами и больной ребенок. При этом указал присяжным на частную переписку, которая и является доказательством факта вымогательства.

"14 ноября 2023 года. "Здравствуй, любовь моя. Соскучилась по тебе". Потерпевший пишет: "Не пиши такие вещи". "Хорошо, я жду, когда тебя ждать? Сегодня?". "Сегодня не получается". "Я жду тебя сегодня, в пятницу уже будет 40, а в понедельник - ты уже звезда", - огласил прокурор переписку в суде.

Подсудимая тот факт, что взяла у Серика Батыргужинова 4,8 млн тенге, не отрицает. Но это были, по ее словам, деньги в качестве возмещения морального вреда за якобы изнасилование. Факт надругательства однако следствием не установлен.

Женщина указала, что не стала обращаться в полицию сразу после случившегося, потому что не видела смысла, а чиновник обещал помочь.

"Я согласилась, потому что у меня не было другого выхода, другого выбора. От того, что я написала бы заявление, посадила его, ну ничего бы уже не изменилось. После чего он уже просто тянул время. При этом постоянно звонил, писал, встречался со мной", - высказалась подсудимая.

Сегодня прокурор в ходе прений запросил для подсудимой 7 лет лишения свободы. К слову, адвокат женщины заявил, что дело вообще стоит рассматривать в гражданском порядке.

Напомним, первый заместитель акима Павлодарской области оказался в центре секс-скандала. Серика Батыргужинова публично обвинили в изнасиловании женщины. Ситуацию тогда прокомментировали в акимате региона. В ведомстве заявили, что, насколько им известно, расследуется дело о вымогательстве.

Позже о случае высказался глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил, что дело по вымогательству находится в суде. Что касается изнасилования, то стражами порядка была проведена проверка, но обвинения не подтвердились.

22 апреля 2024 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области приступили к рассмотрению уголовного дела о вымогательстве, где прокурор раскрыл подробности версии следствия.

Также свою точку зрения озвучил сам потерпевший.