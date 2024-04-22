Стали известны подробности секс-скандала с первым замакима Павлодарской области

Сегодня прокурор озвучил подробности вымогательства у первого заместителя акима Павлодарской области Серика Батыргужинова. Оказалось, что речь идет о сумме почти в 25 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Уголовное дело рассматривают в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области с участием присяжных заседателей.

Прокурор сегодня озвучил обвинительный акт. По версии следствия, женщина познакомилась с первым заместителем акима Павлодарской области через соцсети, а в мае прошлого года у них прошла первая встреча.

Зал суда. Фото: NUR.KZ

После этого чиновник неоднократно на протяжении трех месяцев оказывал финансовую помощь даме в размере от 50 до 160 тысяч тенге.

В сентябре 2023 года женщина попросила более крупную сумму, однако получила отказ. После этого, говорится в обвинении, решила вымогать деньги, угрожая распространить о первом замакима информацию, порочащую его честь и достоинство. Серик Батыргужинов согласился.

"27 сентября 2023 года Батыргужинов, реально опасаясь приведения в исполнение поступивших угроз, выраженных в распространении сведений, позорящих его и его близких, восприняв их реальными и вполне осуществимыми со стороны обвиняемой, через своего знакомого на банковский счет, принадлежащий подсудимой, перечислил денежные средства в размере 4 миллиона 812 тысяч тенге", - заявил прокурор на заседании в суде.

Гособвинитель указал, что после получения денег женщина обратилась вновь, но на этот раз стала вымогать 20 млн тенге. Серик Батыргужинов в итоге обратился с заявлением в полицию.

Сегодня слушание прервали после ходатайства подсудимой. Она заявила отвод своему адвокату, да и сам защитник отказался представлять интересны обвиняемой.

Напомним, в середине марта стало известно о том, что первый заместитель акима Павлодарской области оказался в центре секс-скандала - Серика Батыргужинова публично обвинили в изнасиловании девушки. Ситуацию тогда прокомментировали в акимате региона. В ведомстве заявили, что, насколько им известно, расследуется дело о вымогательстве.

Позже о случае высказался глава МВД Ержан Саденов. Он сообщил, что дело по вымогательству находится в суде. Что касается изнасилования, то стражами порядка было возбуждено дело, но после проверки обвинения не подтвердились.

Добавим, что Серик Батыргужинов 9 января попал в ДТП. Авария произошла на трассе, когда чиновник возвращался из Майкаина, где велись поиски провалившегося под землю автобуса. Серьезных травм первый заместитель акима не получил, но в больницу все же обратился.