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"Изнасилование не подтвердилось": в МВД высказались о деле замакима Павлодарской области

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Серик Батыргужинов
Серик Батыргужинов. Фото: Валерия Бугаева

Глава МВД в кулуарах мажилиса прокомментировал дело, в котором фигурирует первый замакима Павлодарской области Серик Батыргужинов, передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящий момент дело по вымогательству находится в суде, поэтому комментарии излишни. По изнасилованию - действительно, заявление было. Мы возбудили дело, проверили - оно не подтвердилось. И мы прекратили", - заявил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Напомним, ранее мы писали о том, что первый заместитель акима Павлодарской области оказался в центре секс-скандала. Серика Батыргужинова публично обвинили в изнасиловании девушки. Ситуацию тогда прокомментировали в акимате региона.

В пресс-службе акимата сообщили, что по имеющейся информации, полицией Павлодарской области по заявлению физического лица Серика Батыргужинова возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Потерпевшей стороной является Серик Батыргужинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071461-iznasilovanie-ne-podtverdilos-v-mvd-vyskazalis-o-dele-zamakima-pavlodarskoy-oblasti/

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