"Помолись, упала статуя на Лизу": о поведении матери загадочно погибшей 6-летней девочки в Алматы рассказали в суде

В Алматы продолжается судебное разбирательство по делу о смерти 6-летней Лизы. В числе свидетелей показания дала подруга Марины Рыжаковой – мамы погибшей малышки, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде свидетель Марина Татаринова, которая является подругой Марины Рыжаковой, рассказала о дне смерти Лизы Пылаевой. Утром вместе с мамой погибшей девочки она была на отдыхе за городом, домой подруги вернулись вместе. А вечером от Марины Рыжаковой поступил звонок.

"Очень шоковое состояние было. Она сказала: "Марина, помолись, с Лизой произошла беда" и положила трубку. Я ничего не могла понять. Перезванивала, но трубку она не брала. Я позвонила Оле (подсудимой Шмаковой – прим.авт.).

Оля говорит: "Мы еще сами пока толком ничего не знаем, едем в больницу". Я опять звонила Марине. Она сказала, что находится в 12 городской больнице (ЦГКБ – прим.авт.). Я вызвала такси и поехала к Марине", – рассказала свидетель.

Отвечая на вопросы прокурора, свидетель добавила, что в телефонном разговоре Марина Рыжакова сказала ей: "Помолись, упала статуя на Лизу". А далее был истошный крик, отметила свидетель.

"Когда я зашла в больницу, Марина стояла в углу в белом домашнем халате, и, по-моему, была босиком. Она была в состоянии шока, плакала. Рядом стояла Ольга. Я подошла. Вышел доктор, выяснилось, что Лизы не стало.

Сергей Александрович (Рыжаков, дедушка погибшей Лизы – прим.авт.) отвез нас с Мариной домой. Когда мы приехали, стали завешивать все зеркала. Потом приехали коллеги. Я сама была там часов до двух ночи", – сообщила Марина Татаринова.

Также свидетель, отвечая на вопросы, рассказала, что Андрей Шмаков, который является супругом подсудимой Ольги Шмаковой и дядей погибшей девочки, позвонил ей и поинтересовался, о чем ее спрашивали следователи. О том, откуда ему стало известно о допросе, она не знает. Далее вопросы задал потерпевший – отец погибшей девочки Александр Пылаев.

"В переписке между вами и Мариной она просит помолиться за Андрея. Переписка датирована 14 мая. "Молись за Андрюшу", – пишет она. О чем идет речь?" – спросил отец Лизы.

На это свидетель ответила, что не помнит такую переписку.

"С какой целью вы спрашивали у Марины, что неплохо было бы с Андреем поговорить перед допросом? С какой целью вы спрашивали у Марины и с какой целью вы хотели поговорить?" – спросил Александр Пылаев.

На эти вопросы свидетель ответила, что не помнит такого разговора.

В середине апреля 2024 года началось главное слушание по этому делу. Адвокат подсудимой заявила ходатайство о допросе 36 человек в качестве свидетелей.

После выступил отец погибшей Александр Пылаев. Он рассказал о том дне, когда видел дочь в последний раз, и как узнал о смерти Лизы.

Затем показания дала бабушка погибшей девочки. Она рассказала о месте преступления, указав, что двор дома был "весь мокрый, помытый". Речь идет о доме, в котором живут подозреваемые Шмакова и Рыжакова.

Отметим, в январе 2024 года в зале суда уже проходило предварительное слушание по этому делу. Тогда прокурор озвучил обвинительный акт, где говорилось, что тетя погибшей девочки совершила наезд на Лизу Пылаеву.

После, как сообщалось, садовник обмыл тело и переодел девочку. А бабушка, согласно обвинительному акту, дала ложные показания. Прокурор отметил, что смерть девочки наступила не мгновенно: при оказании медицинской помощи ее можно было спасти.

Напомним, 6-летняя Лиза погибла при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили под статуей в саду частного дома. Это было в мае 2019 года. Дело тогда так и не раскрыли.

Интересы подсудимых представляли трое адвокатов. Все они выступили с ходатайствами о возвращении дела в прокуратуру, так как, по словам адвокатов, подсудимые не в полной мере ознакомились с материалами дела. Тогда суд вернул дело прокурорам города Алматы.

После этого предварительное слушание прошло в конце марта 2024 года. Тогда отец девочки потребовал взять под арест ее тетю и бабушку. Но ходатайство потерпевшего суд оставил без удовлетворения.

Ранее в интервью нашему корреспонденту отец погибшей девочки рассказал, что была проведена международная экспертиза, которая заняла долгое время.

О том, что произошло в день трагедии, рассказал дедушка Лизы, в доме которого девочка провела последний день своей жизни. Мама Лизы Марина Рыжакова, предполагала, что девочка погибла в результате несчастного случая. Отец Лизы Александр Пылаев публиковал собственные версии произошедшего в соцсетях и винил семью Рыжаковых в смерти дочери.

Сейчас на скамье подсудимых трое обвиняемых – Ольга Шмакова (тетя погибшей девочки), Леонарда Рыжакова (бабушка погибшей) и Уктаб Махмудов. Ольга Шмакова является обвиняемой по пункту 14 части 2 статьи 99 УК РК ("Убийство"). Леонарда Рыжакова предана суду по части 2 статьи 420 УК РК ("Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный перевод"). А Уктаб Махмудов – по статье 432 и части 2 статьи 420 УК РК ("Укрывательство преступления").