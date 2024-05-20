Стрельбу открыли на школьном выпускном в США

Стрельба произошла во время выпускного в школе в американском штате Миссури. Как минимум два человека были задержаны, еще двое пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox29.

Стрельба произошла прямо во время школьного выпускного в Кейп-Джирардо (штат Миссури). По информации издания, пострадали два человека, один из них нуждался в медицинской помощи. При этом представители учебного заведения сообщили, что среди пострадавших нет ни учащихся, ни преподавателей. Мероприятие перенесли.

Выпускной проводился для учеников Центральной средней школы Кейпа.

Задержаны как минимум двое человек.

Видео, снятое очевидцем в зале, где проходил выпускной, появилось в Сети.

Напомним, в декабре прошлого года в школе в Брянске в России произошла стрельба - подозреваемой оказалась восьмиклассница, принесшая оружие отца в учебное заведение. В результате погибла девочка, еще несколько пострадали.

Человек погиб при стрельбе в школе в американском штате Айова в начале января.

В апреле в финском городе Вантаа, недалеко от столицы - Хельсинки, 12-летний подросток открыл стрельбу в школе. В результате нападения скончался ребенок.

Тем временем в соцсетях неоднократно появлялись угрозы устроить теракты в казахстанских школах. На них реагировали в полиции. В одном из случаев автором таких сообщений оказался 13-летний мальчик из Караганды.