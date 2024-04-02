Стрельба в финской школе: погиб один из учеников
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Во время стрельбы в финской школе в городе Вантаа погиб ученик шестого класса, тяжело ранены еще двое детей. Стрельбу открыл 12-летний подросток, передает РБК.
Как сообщает российское издание со ссылкой на местные СМИ, в результате стрельбы в школе в городе Вантаа в Финляндии погиб ученик 6 класса, тяжело ранены еще двое детей. Им, как и подозреваемому в нападении, по 12 лет.
Открывшего стрельбу подростка задержали полицейские. У него найдено оружие - лицензированный пистолет, принадлежащий близким родственникам.
Отрицать своих действий подросток не стал. Отмечается, что ранее задержанный не подозревался в каких-либо преступлениях.
Как пишет издание, полицией сейчас проводятся допросы.
Вместе с тем, местная полиция не стала раскрывать, сколько человек было на месте происшествия. Сообщается, что завтра, 3 апреля, в школах Вантаа поднимут траурные флаги. Занятия в учреждениях не отменяются, однако с учениками школ обсудят произошедший инцидент.
Сегодня сообщалось, что в городе Вантаа, недалеко от столицы - Хельсинки, 12-летний подросток открыл стрельбу в школе. В результате нападения ранены трое школьников.
Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что в одной из школ Брянска в России произошла стрельба. Сообщалось о погибших и раненых. Подозреваемой оказалась ученица этой же гимназии.
В конце декабря прошлого года около Карлова Университета в центре Праги произошла стрельба. Жертвами стрельбы стали 15 человек. Еще несколько десятков людей пострадали.
В начале года в американском штате Айова неизвестный также открыл стрельбу в школе. В итоге погиб один человек, еще несколько - пострадали. В школе, где и произошла стрельба, обучаются более 1,5 тысыч человек, и для них 4 января был первым днем учебы после каникул.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2077673-strelba-v-finskoy-shkole-pogib-odin-iz-uchenikov/