Стрельба в финской школе: погиб один из учеников

Во время стрельбы в финской школе в городе Вантаа погиб ученик шестого класса, тяжело ранены еще двое детей. Стрельбу открыл 12-летний подросток, передает РБК.

Как сообщает российское издание со ссылкой на местные СМИ, в результате стрельбы в школе в городе Вантаа в Финляндии погиб ученик 6 класса, тяжело ранены еще двое детей. Им, как и подозреваемому в нападении, по 12 лет.

Открывшего стрельбу подростка задержали полицейские. У него найдено оружие - лицензированный пистолет, принадлежащий близким родственникам.

Отрицать своих действий подросток не стал. Отмечается, что ранее задержанный не подозревался в каких-либо преступлениях.

Как пишет издание, полицией сейчас проводятся допросы.

Вместе с тем, местная полиция не стала раскрывать, сколько человек было на месте происшествия. Сообщается, что завтра, 3 апреля, в школах Вантаа поднимут траурные флаги. Занятия в учреждениях не отменяются, однако с учениками школ обсудят произошедший инцидент.

Сегодня сообщалось, что в городе Вантаа, недалеко от столицы - Хельсинки, 12-летний подросток открыл стрельбу в школе. В результате нападения ранены трое школьников.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что в одной из школ Брянска в России произошла стрельба. Сообщалось о погибших и раненых. Подозреваемой оказалась ученица этой же гимназии.

В конце декабря прошлого года около Карлова Университета в центре Праги произошла стрельба. Жертвами стрельбы стали 15 человек. Еще несколько десятков людей пострадали.

В начале года в американском штате Айова неизвестный также открыл стрельбу в школе. В итоге погиб один человек, еще несколько - пострадали. В школе, где и произошла стрельба, обучаются более 1,5 тысыч человек, и для них 4 января был первым днем учебы после каникул.