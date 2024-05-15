Из-за энергетика попал под уголовную статью 27-летний житель Астаны (видео)

В Астане задержан подозреваемый в краже из минимаркета, который пытался вынести энергетический напиток и напал с ножом на охранника. Возбуждено дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

О задержании подозреваемого в краже из минимаркета пресс-служба Департамента полиции Астаны сообщила в Instagram-аккаунте. Здесь же опубликовано видео с места происшествия. Сообщается, что задержан 27-летний житель столицы, ранее уже судимый за кражу.

"Столичной полицией задержан и водворен в ИВС житель города, забравший энергетический напиток утром у продавца минимаркета. Скрываясь, преступник нанес удар охраннику и, угрожая ножом, скрылся. По факту грабежа возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Также, по данным столичной полиции, проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Астане.

Напомним, на днях в Астане был задержан мужчина, который подозревается сразу в двух кражах, совершенных в разное время. Речь идет о краже дорогостоящего алкогольного напитка в супермаркете, а также кража вещей на 90 тысяч тенге в одном из ТД столицы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские Жамбылской области задержали женщину, которую подозревали в краже одежды из магазина более чем на 2 млн тенге.

В Шымкенте злоумышленники сумели похитить iPhone с витрины магазина. С помощью камер видеонаблюдения стражи порядка за считанные минуты задержали подозреваемых.

Похожий случай произошел и в Алматы. Видео кражи показали полицейские. На кадрах заметно, как мужчина берет телефон с витрины, отключает провод, после чего кладет аппарат себе в карман и проходит мимо продавцов, стоящих у двери магазина.

Также в Шымкенте из магазина одежды неизвестный пытался вынести подметальную машину. Подозреваемого в краже задержали в течение часа благодаря камерам видеонаблюдения. Судя по всему, он взял то, что ему попалось под руку.

В столице был задержан 19-летний подозреваемый в краже брендовой футболки за 37 тысяч тенге. Ему также грозит уголовная статья.