Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Футболка за 37 тысяч: подозреваемому в краже брендовой вещи астанчанину грозит уголовный срок (видео)

Опубликовано:

Подозреваемый
Подозреваемый. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане задержан 19-летний подозреваемый в краже брендовой футболки. По данному факту начато досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента полиции в Instagram, молодой парень вынес из бутика в торговом центре футболку известного бренда.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками отдела полиции района Есиль задержан 19-летний житель города Атбасар, причастный к краже футболки "Hugo Boss" стоимостью 37 тысяч тенге", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в торговом центре парень зашел в бутик одежды и похитил футболку.

"Перед этим он отобрал несколько вещей для примерки. Находясь в кабинке и примеряя одежду, злоумышленник облачился в футболку, поверх которой надел куртку, после чего покинул помещение", - добавили в департаменте.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК, а задержанный молодой человек дал признательные показания.

Также полицией проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Напомним, ранее мы писали о случае, когда сразу две магазинные кражи попали на видео в Алматы. В первом случае в спортивном магазине украли кроссовки, во втором - были украдены товары народного потребления на сумму 45 тыс. тенге. Оба преступления зафиксированы камерами видеонаблюдения. В итоге были задержаны подозреваемые - двое мужчин в возрасте 55 и 36 лет.

Мы также писали о жителе Астаны, который дважды из одного магазина вынес одежду, сняв с нее антикражные магниты. Речь идет о пропаже товара и ущербе в 150 тысяч тенге. Подозреваемый задержан. Как оказалось, ранее он уже был судим.

Добавим, что согласно статье 188 УК РК, кража наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056786-oblachilsya-v-futbolku-i-pokinul-pomeschenie-19-letniy-astanchanin-podozrevaetsya-v-krazhe-brendovoy-veschi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.