Взял что под руку попалось: подметальная машина пропала из магазина в Шымкенте

В Шымкенте из магазина одежды пропала подметальная машина. Подозреваемого в краже задержали в течение часа благодаря камерам видеонаблюдения. Судя по всему, он взял то, что ему попалось под руку, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, кража произошла средь бела дня в магазине мужской одежды.

"Мужчина зашел в торговое помещение под видом покупателя, а, уходя, забрал подметальную машину, стоящую у входа. Об ущербе в 100 тысяч тенге в полицию сообщили работники магазина", - рассказали в МВД.

Стражи порядка сразу приступили к розыскным мероприятиям. Установить злоумышленника помогло видеонаблюдение. По уличным камерам правоохранители проследили маршрут его движения.

"Мужчину задержали в течение часа по месту жительства. Выяснилось, что краденое он планировал продать, а выручку потратить на алкоголь. Уборочную технику вернули на место", - пояснили в ведомстве.

Факт хищения чужого имущества расследуют дознаватели Туранского РУП.

Напомним, в начале года в Шымкенте из магазина электроники украли iPhone. Стражи порядка задержали подозреваемых за считанные минуты благодаря камерам видеонаблюдения. Полиция проводит расследование.

А в Астане в преддверии Нового года на выходе из магазина задержали мужчину, подозреваемого в попытке украсть алкоголь на 45 тысяч тенге. Видео с камер видеонаблюдения показало, как злоумышленник забрал коробку с алкоголем и покинул помещение, минуя кассу. Его задержали на выходе из магазина.

Также осенью прошлого года из магазина в Астане украли сейф с деньгами и 700 тыс. из кассы. Полицейские задержали двух подозреваемых в преступлении. Они дали признательные показания.