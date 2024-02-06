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Положил в карман и прошел мимо продавцов: кража телефона попала на камеры в Алматы

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Момент кражи телефона
Момент кражи телефона. Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские задержали двоих мужчин. Оба подозреваются в краже мобильных телефонов. Один из случаев попал на камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Видео кражи показали полицейские. На кадрах заметно, как мужчина берет телефон с витрины, отключает провод, после чего кладет аппарат себе в карман и проходит мимо продавцов, стоящих у двери магазина.

Сообщается, что сотрудники полиции Жетысуского района Алматы раскрыли сразу две кражи мобильных телефонов.

"Оба преступления были совершены в крупном торговом доме. В первом случае неизвестный путем свободного доступа тайно похитил с витрины телефон. В другом – любитель легкой наживы заприметил новое мобильное устройство стоимостью в 460 тысяч тенге и украл его", – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Сейчас по обоим фактам расследуются уголовные дела. Подозреваемые 33 и 22 лет задержаны. Личности фигурантов проверяются на причастность к другим возможным преступлениям.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059455-polozhil-v-karman-i-proshel-mimo-prodavtsov-krazha-telefona-popala-na-kamery-v-almaty/

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