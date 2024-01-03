Шымкентские полицейские задержали подозреваемых за считанные минуты (видео)

В Шымкенте iPhone украли из магазина электроники. Стражи порядка задержали подозреваемых за считанные минуты благодаря камерам видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, случай произошел в вечернее время в одном из магазинов электроники Шымкента.

"Лжепокупатели, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, похитили оставленный на витрине телефон продавца. Обнаруживший пропажу работник магазина сразу же сообщил о произошедшем в УП Аль-Фарабийского района. Сумма ущерба составила 450 тыс. тенге", - рассказали в МВД.

С помощью камер видеонаблюдения стражи порядка за считанные минуты задержали подозреваемых.

В настоящее время факт кражи полицейские расследуют по ст.188 УК РК.

Отметим, что согласно ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее житель Шымкента обчистил припаркованный во дворе автомобиль. Он польстился на платье, туфли и косметику владелицы машины. Также из салона были похищены смартфон, кольцо, набор по уходу за волосами и наличные деньги в размере 40 тыс. тенге. За преступление мужчину на два года ограничили в свободе.

Осенью астанчанка лишилась iPhone после свидания с мужчиной в гостинице. Телефон был похищен, когда девушка уснула.