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Задержанный в Астане мужчина оказался подозреваемым сразу в двух кражах (видео)

Опубликовано:

Мужчина у прилавка
Кража в магазине в Астане. Кадр из видео: instagram/police__astana

В Астане задержан мужчина, который подозревается сразу в двух кражах, совершенных в разное время, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

О задержании подозреваемого столичная полиция сообщила в Instagram-аккаунте.

Отмечается, что в полицию с заявлением обратился житель Астаны, который сообщил, что в магазине совершена кража дорогостоящего алкогольного напитка.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции была осмотрена запись с камер видеонаблюдения с места происшествия, благодаря чему стражам порядка удалось выйти на след вора.

В ходе розыска правоохранители установили 19-летнего столичного жителя, подозреваемого в совершении кражи, причинившей потерпевшему ущерб на общую сумму около 27 тысяч тенге", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на камеру видеонаблюдения попал момент, когда подозреваемый свободно зашел в магазин, взял с прилавка бутылку дорогостоящего алкогольного напитка и, спрятав за пазуху, спокойно ушел.

В ходе следствия выяснилось, что задержанный также подозревается в аналогичных кражах, совершенных ранее. Сообщается о ранее совершенной краже вещей из торгового центра на общую сумму 90 тысяч тенге.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, правонарушитель полностью признал вину и раскаялся в содеянном", - отмечается в сообщении полиции.

Ранее полицейские Жамбылской области задержали женщину, которую подозревали в краже одежды из магазина более чем на 2 млн тенге.

В Шымкенте злоумышленники сумели похитить iPhone с витрины магазина. С помощью камер видеонаблюдения стражи порядка за считанные минуты задержали подозреваемых.

Похожий случай произошел и в Алматы. Видео кражи показали полицейские. На кадрах заметно, как мужчина берет телефон с витрины, отключает провод, после чего кладет аппарат себе в карман и проходит мимо продавцов, стоящих у двери магазина.

Согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

  • в крупном размере;
  • неоднократно;
  • с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, -

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099441-zaderzhannyy-v-astane-muzhchina-okazalsya-podozrevaemym-srazu-v-dvuh-krahazh-video/

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