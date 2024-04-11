Постоянную "покупательницу" магазина одежды задержали в Таразе (видео)

Полицейские Жамбылской области задержали женщину, которую подозревают в краже одежды из магазина более чем на 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Была задержана жительница Жуалынского района.

По версии правоохранителей, она неоднократно воровала одежду из магазина женской одежды, расположенного в Таразе.

"Как выяснилось, она снимала одежду с вешалки и складывала ее в сумку, скрыв от видеокамеры, а затем покидала магазин с украденными вещами. После этого она продавала их на местном рынке в Шымкенте", – рассказали стражи порядка.

Общая сумма ущерба владельцу магазина составила 2 005 500 тенге.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, задержанная водворена в изолятор временного содержания.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.