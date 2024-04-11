Постоянную "покупательницу" магазина одежды задержали в Таразе (видео)
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Полицейские Жамбылской области задержали женщину, которую подозревают в краже одежды из магазина более чем на 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Была задержана жительница Жуалынского района.
По версии правоохранителей, она неоднократно воровала одежду из магазина женской одежды, расположенного в Таразе.
"Как выяснилось, она снимала одежду с вешалки и складывала ее в сумку, скрыв от видеокамеры, а затем покидала магазин с украденными вещами. После этого она продавала их на местном рынке в Шымкенте", – рассказали стражи порядка.
Общая сумма ущерба владельцу магазина составила 2 005 500 тенге.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, задержанная водворена в изолятор временного содержания.
Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.
Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082728-postoyannuyu-pokupatelnitsu-magazina-odezhdy-zaderzhali-v-taraze-video/