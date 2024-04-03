"Обморок произошел из-за сильного удара": новые подробности смертельном ДТП с автобусом озвучили в суде

Сегодня в Алматы состоялось очередное судебное заседание по делу о ДТП с участием автобуса, в котором погибли три человека, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде были допрошены следователь, выезжавший на место происшествия, а также судмедэксперт. По информации следователя, в тот день на место происшествия выехали восемь следователей.

"Мы выехали на место всем отделением, было много пострадавших. Мы взяли записи видео изнутри автобуса в присутствии представителя автопарка. Всего шесть камер. Из них видеозаписи были сняты с двух камер. На видео нет звука, только установлены камеры видеонаблюдения", - сказал следователь.

Также следователь сообщил, что по прибытии на место водитель автобуса был доставлен в больницу, а обвиняемый отвезен на медицинское обследование. На месте происшествия были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в том числе осмотр тел погибших, проверка технического состояния транспортного средства.

Заседание суда. Фото: NUR.KZ / Эльмира Асқарқызы

При этом защитник обвиняемого поинтересовался, почему не были допрошены два свидетеля автобусной аварии. По словам следователя, допросить их на месте не удалось. Позже, по словам следователя, выяснилось, что эти свидетели не участвовали в расследовании, поскольку один был жителем другого региона, а другой – несовершеннолетним.

А эксперт, проводивший судебно-медицинскую экспертизу, рассказал, что женщина, управлявшая автобусом, потеряла сознание. Об этом говорят медицинские документы, добавил судмедэксперт.

"Освидетельствование проведено на основании медицинских документов. Кроме того, я посоветовался в этом вопросе с нейрохирургом пострадавшей", – говорит эксперт.

Защитники подсудимого поставили под сомнение результаты судебно-медицинской экспертизы. Они попросили эксперта подробно разъяснить этот момент.

"По определению нейрохирурга, тройничный нерв, расположенный сбоку от человека, очень чувствителен. Поэтому при получении такого удара человек часто теряет сознание. Вероятно, это зависит от силы удара. А в данном случае обморок произошел из-за сильного удара", – рассказал судебно-медицинский эксперт.

Напомним, 22 декабря на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых – супруги Талап Косимов и Гулжахан Ирсимбетова, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Его арестовали.

Как рассказал отец женщины-водителя, она - мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

В интервью одному из телеканалов жена третьего погибшего в страшной аварии с автобусом рассказала о том злополучном дне. Отмечается, что у водителя микроавтобуса Айдоса Альменбаева, который был сбит в тот день, остались трое детей, младшей из которых - четыре года.

11 марта 2024 года в Алматы начался суд по громкому делу о ДТП с участием автобуса на проспекте Райымбека. На скамье подсудимых мужчина, ударивший водителя, от чего та потеряла сознание.