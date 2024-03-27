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Когда начнется главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Стало известно, когда состоится первое заседание главного судебного разбирательства по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе горсуда Астаны, первое заседание главного судебного разбирательства состоится уже сегодня, 27 марта в 16.00. Процесс пройдет в открытом режиме. Онлайн-трансляцию судебного заседания можно будет посмотреть на YouTube-канале Верховного Суда по ссылке: https://youtube.com/live/KAfEu7i7XMg?feature=share.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2074149-kogda-nachnetsya-glavnoe-sudebnoe-razbiratelstvo-po-delu-ob-ubiystve-saltanat-nukenovoy/

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