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Задержан известный полицейский из Шымкента

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Полицейский из Шымкента
Азамат Аимбетов. Кадр из видео: Kozachkov offside

Уголовное дело возбудили на командира роты полка патрульной службы Шымкента Азамата Аимбетова. С санкции суда он взят под стражу и помещен в следственный изолятор, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Шымкента.

Задержание было проведено 21 марта сотрудниками управления собственной безопасности ДП Шымкента. Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявление поступило от местных жителей, сообщивших о вымогательстве.

В пресс-службе Специализированного следственного суда Шымкента проинформировали, что в отношении подозреваемого Азамата Аимбетова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Постановление не вступило в законную силу.

"Остальные данные досудебного расследования не разглашаются в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан", - отметили в суде.

Напомним, офицер Азамат Аимбетов казахстанцам стал известен после того, как записал видеообращение и пожаловался на начальника МПС Шымкента Мухтара Бухарбаева. Он заявил, что руководитель вынуждал его приобретать ему дорогие вещи.

После этого начальника задержали. Антикоррупционная служба сообщала, что уголовное дело возбуждено по ст.190 ч.3 п.2 УК РК "Мошенничество с использованием служебного положения", однако в суд материалы поступили уже по п.2 ст.362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий лицом, занимающим ответственную государственную должность".

По данным гособвинения, подчиненный покупал начальнику авиабилеты, наручные часы, iPhone, одежду, мебель, туалетную воду и даже елки для дома.

В итоге экс-начальника МПС Шымкента признали виновным в превышении полномочий и приговорили к семи годам лишения свободы. Позже ему сократили срок в два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073468-zaderzhan-izvestnyy-politseyskiy-iz-shymkenta/

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