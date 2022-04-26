Подробности задержания экс-начальника МПС Шымкента озвучили в Антикоре

Мухтар Бухарбаев. Фото: Otyrar.kz

В отношении бывшего начальника местной полицейской службы департамента полиции Шымкента проводится досудебное расследование. Об этом сообщила Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Антикоррупционной службой по Шымкенту проводится досудебное расследование в отношении бывшего начальника местной полицейской службы городского департамента полиции по факту мошенничества с использованием служебного положения (ст.190 ч.3 п.2 УК РК).

"25 апреля текущего года Мухтар Бухарбаев задержан и водворен в изолятор временного содержания в порядке ст.ст.128, 131 Уголовно-процессуального кодекса РК", - сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, ранее стало известно, что в Шымкенте задержали экс-начальника местной полицейской службы Мухтара Бухарбаева. Изначально об этом сообщил адвокат Талгат Есимов. Информацию подтвердили в Агентстве РК по противодействию коррупции, однако подробности не сообщали.

В январе подчиненный Мухтара Бухарбаева записал видеообращение, в котором заявил, что начальник вынуждал его приобретать дорогие вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966783-podrobnosti-zaderzhaniya-eks-nachalnika-mps-shymkenta-ozvuchili-v-antikore/