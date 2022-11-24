Экс-начальнику местной полицейской службы Шымкента в 2 раза сократили срок наказания

Мухтар Бухарбаев. Кадр из видео: Otyrar.kz

Скандально известному начальнику местной полицейской службы Шымкента Мухтару Бухарбаеву смягчили приговор - вместо 7 лет бывший страж порядка проведет в колонии всего 3 года и 6 месяцев, передает Otyrar.kz.

Как пишет издание, апелляционный суд постановил, что Бухарбаев виновен в мошенничестве, а не превышении должностных полномочий. При этом потерпевший Азамат Аимбетов с решением суда категорически не согласен и намерен добиться справедливости.

"Я не согласен с новым приговором суда. Как они говорят, то, что я просил какую то должность. Я никакую должность не просил, это во-первых. Я стал командиром роты законным образом. Я у Бухарбаева о назначении не просил. Я еще хочу ответить людям, которые пишут: "Откуда такие деньги у Азамата Аимбетова?". Я хочу так сказать, это деньги моего отца. У меня отец занимается бизнесом. Он всегда меня поддерживает, вот я у отца и брата брал", - рассказал командир роты ДП Шымкента Азамаб Аимбетов.

Сейчас сторона защиты Азамата Аимбетова намерены подать кассационную жалобу в Верховный суд. По словам адвоката Талгата Есимова, прокуратура Шымкента также не согласна с решением апелляционной коллегии и готовит ходатайство генпрокурору страны по внесению протеста.

Кроме того, как рассказал адвокат изданию, родственники Бухарбаева не раз приходили к отцу Аимбетова и просили повлиять на сына, чтобы тот забрал заявление.

"Это дело расследовало и Антикор, и следственное управление КНБ. Объективно был допрошен ряд свидетелей, в том числе водитель Бухарбаева, который выступил против него. Даже был такой случай, когда Аимбетов передавал денежные средства водителю на памятник отца Бухарбаева, который скончался. Он даже скидывался на памятник. О каком мошенничестве идет речь? Какое мошенничество усмотрела апелляционная инстанция Шымкента? Я в шоке", - поделился адвокат Талгат Есимов.

В судебной коллегии Шымкента смягчение приговора Бухарбаеву подтвердили. По словам судьи, действия Бухарбаева не вытекали из его служебного положения, по этой причине приговор экс-начальнику МПС был переквалифицирован.

"Первоначально он (Бухарбаев - прим.ред.) говорил, что он занимает эти деньги, мол верну их. А потом сказал, что он напишет представление на власть и поможет назначить командиром роты. Поэтому коллегия рассмотрела в его действиях обман. Бухарбаев не имел права назначить его командиром роты, он только мог написать представление вышестоящему органу. Поэтому коллегия переквалифицировали его действия", - пояснил судья судебной коллегии по уголовным делам суда Шымкента Низамиддин Жамашов.

Экс-начальника МПС Шымкента признали виновным в превышении полномочий и приговорили к семи годам лишения свободы в сентябре этого года. При вынесении приговора Бухарбаев был немногословен и отрицал все обвинения.

После того, как резонансное дело пересмотрели, экс-полковник все еще пожизненно лишен права занимать должность на госслужбе и в правоохранительных органах.

Напомним, скандал разгорелся после того, как офицер Азамат Аимбетов записал видеообращение и пожаловался на начальника МПС. Он заявил, что руководитель вынуждал его приобретать ему дорогие вещи.

Мухтара Бухарбаева задержали. Антикоррупционная служба сообщала, что уголовное дело возбуждено по ст.190 ч.3 п.2 УК РК "Мошенничество с использованием служебного положения", однако в суд материалы поступили уже по п.2 ст.362 УК РК "Превышение власти или должностных полномочий лицом, занимающим ответственную государственную должность".

По данным гособвинения, подчиненный покупал начальнику авиабилеты, наручные часы, iPhone, одежду, мебель, туалетную воду и даже елки для дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998701-eks-nachalniku-mestnoy-politseyskoy-sluzhby-shymkenta-v-2-raza-sokratili-srok-nakazaniya/