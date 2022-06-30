"Подчиненный купил авиабилеты, мебель, iPhone": экс-начальника МПС судят в Шымкенте

Мухтар Бухарбаев. Фото: Otyrar.kz

В Шымкенте на скамье подсудимых оказался экс-начальник местной полицейской службы Мухтар Бухарбаев, подозреваемый в превышении власти или должностных полномочий. Прокурор зачитал обвинение, передает vera.kz.

"Аимбетов (подчиненный - прим. ред.) приобретал для Бухарбаева авиабилеты в Нур-Султан за 50 тыс. тенге, в Шымкент - за 21 тыс. тенге.

В декабре 2019 года он покупал наручные часы за 80 тыс. тенге, iPhone - за 320 тыс. тенге.

В апреле 2020 года купили для дома две елки по 31 тыс. тенге каждая, разные вещи на 159 тыс. тенге. В мае 2020 года купил туалетную воду за 193 тыс. тенге. В июне Аимбетов оплатил одежду стоимостью 242 тыс. тенге. В октябре оплатил мебель стоимостью более чем 1 млн тенге", - зачитал обвинение прокурор Музаффар Муталипов.

Бывшего высокопоставленного полицейского судят по п.2 ст.362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий лицом, занимающим ответственную государственную должность).

Напомним, скандал разразился после того, как офицер Азамат Аимбетов записал видеообращение и пожаловался на начальника местной полицейской службы. Он заявил, что руководитель вынуждал его приобретать ему дорогие вещи.

Мухтара Бухарбаева задержали. Антикоррупционная служба сообщала, что уголовное дело возбуждено по ст.190 ч.3 п.2 УК РК (Мошенничество с использованием служебного положения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976312-podchinennyy-kupil-aviabilety-mebel-iphone-eks-nachalnika-mps-sudyat-v-shymkente/