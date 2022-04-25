СМИ: Задержан экс-начальник местной полицейской службы Шымкента

Мухтар Бухарбаев. Фото: Otyrar.kz

В Шымкенте задержали экс-начальника местной полицейской службы Мухтара Бухарбаева. Изначально об этом сообщил адвокат Талгат Есимов. Информацию подтвердили в Агентстве РК по противодействию коррупции, передает Otyrar.kz.

По словам адвоката Талгата Есимова, бывшего начальника МПС Шымкента задержали борцы с коррупцией сегодня, 25 апреля, в 11.30 часов.

"Антикоррупционным ведомством Шымкента задержан экс-начальник МПС ДП Шымкента Бухарбаев. В отношении него на имя президента страны поступила жалоба от моего доверителя, капитана полиции Азамата Аимбетова", - сообщил юрист в Facebook.

В Антикоррупционной службе Казахстана информацию изданию подтвердили, но подробностей пока не разглашают.

Напомним, ранее Азамат Аимбетов в своем видеообращении пожаловался на начальника местной полицейской службы. Он заявил, что руководитель вынуждал его приобретать дорогие вещи.

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что в отношении Мухтара Бухарбаева проводится расследование. В МВД было направлено представление об освобождении его от занимаемой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966723-smi-zaderzhan-eks-nachalnik-mestnoy-politseyskoy-sluzhby-shymkenta/