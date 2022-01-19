"Начальник вынуждал покупать дорогие вещи": полицейский из Шымкента сделал заявление

Кадр из видео: Kozachkov offside

В социальных сетях опубликовали видео, на котором мужчина в полицейской форме представляется командиром роты в Шымкенте, обращаясь к президенту Казахстана и главе МВД. Он рассказывает, что руководитель вынуждал его покупать дорогие вещи. Заявление прокомментировали в пресс-службе городского департамента полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеообращение полицейского из Шымкента опубликовано в Telegram-канале Kozachkov offside. Он пожаловался на начальника местной полицейской службы.

"Я офицер полиции, командир роты департамента полиции Шымкента. Я в МВД направил рапорт о том, что начальник МПС вынуждал меня приобретать ему дорогие вещи. Доказательства я предоставил следствию. Однако он до сих пор на своем рабочем месте. Как это понимать?" - обратился к президенту и главе МВД автор видео.

Правоохранитель также заявил, что ему предлагают деньги, чтобы он забрал заявление.

Видеообращение прокомментировали в департаменте полиции Шымкента.

"Сообщаем, что в отношении начальника управления местной полицейской службы ДП Шымкента Бухарбаева проводится расследование. В настоящее время в Министерство внутренних дел направлено представление об освобождении его от занимаемой должности", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951881-nachalnik-vynuzhdal-pokupat-dorogie-veschi-politseyskiy-iz-shymkenta-sdelal-zayavlenie/