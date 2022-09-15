Экс-начальнику МПС Шымкента Мухтару Бухарбаеву вынесли приговор

Мухтар Бухарбаев. Фото: Otyrar.kz

Бывшему начальнику местной полицейской службы Шымкента Мухтару Бухарбаеву, которого обвиняли в превышении власти или должностных полномочий, вынесли приговор, передает Otyrar.kz.

Мухтара Бухарбаева приговорили к семи годам колонии общего режима, а также пожизненно запретили работать на госслужбе и в правоохранительных органах.

Напомним, скандал разгорелся после того, как офицер Азамат Аимбетов записал видеообращение и пожаловался на начальника МПС. Он заявил, что руководитель вынуждал его приобретать ему дорогие вещи.

Мухтара Бухарбаева задержали. Антикоррупционная служба сообщала, что уголовное дело возбуждено по ст.190 ч.3 п.2 УК РК (Мошенничество с использованием служебного положения).

Однако в суд материалы поступили уже по п.2 ст.362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий лицом, занимающим ответственную государственную должность).

По данным гособвинения, подчиненный покупал начальнику авиабилеты, наручные часы, iPhone, одежду, мебель, туалетную воду и даже елки для дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987967-eks-nachalniku-mps-shymkenta-muhtaru-buharbaevu-vynesli-prigovor/