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Эзотерика

"Застала мать за половым актом": подробности убийства 7-летней девочки озвучили в Павлодаре

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Суд в Павлодаре
Суд. Фото: NUR.KZ

Сегодня прошло предварительное слушание по делу об убийстве 7-летней девочки в Павлодарской области. Прокурор озвучил жуткие подробности смерти ребенка, сообщив, что она застала мать с мужчиной во время полового акта, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Предварительное слушание прошло сегодня в открытом режиме. Прокурор озвучил обвинительный акт, в котором указано, что в ноябре 2023 года знакомый пришел к маме девочки с алкоголем.

"17 ноября 2023 года в 12 часов 35 минут мужчина и женщина, находясь в коридоре дома, стали распивать принесенный гостем спиртной напиток. После непродолжительного времени по обоюдному желанию в этом же помещении они вступили в половой акт, во время которого вошла вернувшаяся со школы малолетняя дочь женщины, которая застала мать и гостя за занятием половым актом. Испытав обиду и злость, крикнула о том, что расскажет отцу об измене матери, после чего побежала внутрь дома", - рассказал прокурор в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области.

Суд в Павлодаре
Суд. Фото: NUR.KZ

По версии следствия, мама бросилась догонять дочь, а после стала избивать ее. В итоге девочка потеряла сознание. Затем любовник взял ремень и стал душить ребенка, в результате она скончалась на месте.

В обвинительном акте указывается, что преступление совершали к тому же в присутствии малолетнего брата девочки.

Уголовное дело в суд поступило по ст.99 ч.3 УК РК (Убийство малолетнего лица).

Напомним, 7-летняя девочка пропала в Павлодарской области 17 ноября 2023 года. Сообщалось, что якобы третьеклассница вышла из дома, но так и не вернулась.

Позже к поискам девочки было привлечено свыше 300 человек и 70 единиц техники, а также вертолет. 19 ноября стало известно, что пропавшую нашли мертвой.

По подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Отмечалось, что они дали признательные показания.

Также появились некоторые подробности трагедии. Других детей семьи отправили в центр поддержки.

Добавим, что со ст.99 ч.3 УК РК убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2073354-zastala-mat-za-polovym-aktom-podrobnosti-ubiystva-7-letney-devochki-ozvuchili-v-pavlodare/

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