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Почти сутки ищут 7-летнюю девочку, пропавшую в Павлодарской области

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Милана Давыдова
Милана Давыдова. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

7-летняя девочка пропала в Павлодарской области – ее ищут уже почти сутки. Третьеклассница 17 ноября вышла из дома, но так и не вернулась, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Павлодарской области пропала девочка 2015 года рождения. Ее ищут уже почти сутки.

Сообщается, что Милана Давыдова учится в 3-м классе в селе Бескауга Кояндинского сельского округа. Рост девочки составляет 128-130 см, она худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые.

Перед тем, как девочка пропала, на ней были желтая куртка, трико светло-зеленого цвета, кофта серого цвета, сапоги черного цвета.

Поиски пропавшей
Поиски пропавшей. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию Экибастуза 17 ноября в 21:15.

Как установила полиция, около 16:00 17 октября 39-летняя женщина месте с тремя детьми решила поехать в выходные к супругу, живущему в крестьянском хозяйстве – оно расположено в 15 км от села. Ее дочь поехать отказалась и вышла из дома.

"Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры Vita и неравнодушные граждане", – говорится в новостном Telegram-канале МВД.

Граждан, владеющих какой-либо информацией, попросили позвонить на телефон 102.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление, независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь после 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — например, обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046423-pochti-sutki-ischut-7-letnyuyu-devochku-propavshuyu-v-pavlodarskoy-oblasti/

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