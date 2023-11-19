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Поиски 7-летней девочки в Павлодарской области: увеличено количество техники и людей

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Люди в формах и гражданские разговариют
Поиски пропавшей девочки. Фото: пресс-служба МЧС РК

Поиски семилетней девочки, пропавшей вечером 17 ноября в Павлодарской области, продолжаются. К работе привлечено свыше 300 человек и 70 единиц техники, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"17 ноября в 21:48 в ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что в Экибастузе, селе Бескауга, пропал ребенок 2015 года рождения. Организованы работы по поиску пропавшей силами спасателей, кинологов, полиции, МИО и волонтеров. На месте организован оперативный штаб", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Скопление людей
Поиски пропавшей девочки. Фото: пресс-служба МЧС РК

Мужчина с собакой открывает двери гаража
Поиски пропавшей девочки. Фото: пресс-служба МЧС РК

К поискам девочки привлечено более 320 человек, а также 72 единицы техники.

Мужчина по лестнице залег на стог сена
Поиски пропавшей девочки ведутся везде. Фото: пресс-служба МЧС РК

Мужчина в форме смотрит в бинокль
К поискам ребенка подключили вертолет. Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатель с собакой
Поиски ребенка в вечернее время. Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее мы сообщали о том, в Павлодарской области почти сутки ищут 7-летнюю девочку.

Милана Давыдова учится в 3-м классе в селе Бескауга Кояндинского сельского округа. Рост девочки составляет 128-130 см, она худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Перед тем, как девочка пропала, на ней были желтая куртка, трико светло-зеленого цвета, кофта серого цвета, сапоги черного цвета.

Как установила полиция, около 16:00 17 ноября 39-летняя женщина вместе с тремя детьми решила поехать в выходные к супругу, живущему в крестьянском хозяйстве – оно расположено в 15 км от села. Ее дочь поехать отказалась и вышла из дома.

Вечером стало известно о том, что к поискам ребенка подключили вертолет и увеличили количество человек.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление, независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь после 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — например, обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046516-poiski-7-letney-devochki-v-pavlodarskoy-oblasti-uvelicheno-kolichestvo-tehniki-i-lyudey/

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