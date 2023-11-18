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Вертолет и более 300 человек: как ищут пропавшую в Павлодарской области 7-летнюю девочку

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Поиски девочки
Поиски девочки. Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

В Павлодарской области уже почти сутки ищут 7-летнюю девочку, которая пропала вчера. К поискам ребенка подключили более 300 человек, а также вертолет, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

Вчера в Павлодарской области пропала 7-летняя Милана Давыдова. В полиции сообщили, что ребенок вышел из дома днем, но так и не вернулся.

Областной ДЧС сообщил в Instagram, что к поискам девочки подключились полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане – всего 321 человек. Также задействованы 38 единиц техники и вертолет.

"17 ноября в 21:48 в ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о том, что в Кояндинском сельском округе, в селе Бескауга пропал ребенок 2015 года рождения", – сообщили в департаменте по ЧС.

Сейчас ребенка ищут спасатели, кинологи с собаками, представители местных исполнительных органов и волонтеры. Организован оперативный штаб.

Отметим, что сегодя в МВД сообщили также о двух без вести пропавших школьницах в Актюбинской области.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление, независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь после 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – например, обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046444-vertolet-i-bolee-300-chelovek-kak-ischut-propavshuyu-v-pavlodarskoy-oblasti-7-letnyuyu-devochku/

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