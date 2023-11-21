Мать подозревают в убийстве 7-летней дочери в Павлодарской области: стали известны подробности

В конце прошлой недели в Павлодарской области нашли тело пропавшей 7-летней Миланы. По подозрению в убийстве девочки задержаны мать ребенка и ее знакомый, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, трагедия развернулась в небольшом поселке в 60 километрах от Экибастуза.

Семья Миланы, по словам сельчан, считалась самой обычной: отец, мать и трое детей. Глава семейства – пастух, и его часто не бывает дома. В тот день он ждал семью на пастбище. Но Милана якобы отказалась ехать, решила остаться с дедушкой. Ребенка потом три дня искали по всей округе.

"Я на жайляу был вообще, мне там сообщили, что она пропала. Они сюда ко мне собирались на выходные приехать. И тут мне звонят, спрашивают: "Милана у тебя?". "Нет, – я говорю. – А что?". – "Она пропала". – "Как пропала?" – "Вот так пропала. Ищем, ищем". Я пешком там все обошел, до сопки дошел. Кричал, свистел, не откликнулась", - рассказал отец погибшей девочки.

На поиски ребенка выехали десятки спасателей, полицейских и волонтеров, подняли даже вертолет.

После того как тело девочки уже было найдено, волонтеры рассказали, что мама Миланы странно себя вела. Женщина не могла вспомнить, во что была одета ее семилетняя дочь. Упоминала только желтую куртку.

А позже в полиции заявили, что мать призналась в убийстве собственной дочери, тело ей помог спрятать знакомый. Оба уже задержаны.

Предположительно, тело маленькой девочки нашли в куче золы прямо за ее родным домом. Об этом говорят разбросанные по округе перчатки и мешок криминалиста, лежащий рядом.

В самом поселке обсуждают сразу несколько версий произошедшего. Сельчане говорят, женщина расправилась с дочерью, потому что та увидела ее с любовником. По другой – она проиграла ее в карты. В полиции ни одну из них подтверждать не стали.

Помимо этого, сельчане рассказали журналистам, что мама девочки части выпивала. А сама Милана была озорным ребенком.

"Ой, она шустрая девчонка была: и по-казахски, и по-русски. Училась, не знаю, как училась, это учителя знают, а так – шустрая девчонка. А за что, так черт его знает. Она (мама Миланы - прим. ред.) любила выпить, хорошенько выпить. Где водка, там и она ходит. Налейте, налейте – хоть чужие мужики. Машину остановит, может там стоять, спросить водку. Вот так и жили. Муж в степи", - рассказала соседка Шолпан Турунтаева.

Пока других детей семьи отправили в центр поддержки, а отец Миланы сейчас готовится к похоронам.

Источник: КТК