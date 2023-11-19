Пропавшую 7-летнюю девочку нашли мертвой в Павлодарской области

В Экибастузе нашли тело пропавшей 7-летней девочки. Малышка пропала 17 ноября в селе Бескауга, что в 50 километрах от Экибастуза. Поиски продолжались двое суток, несмотря на непогоду, передает NUR.KZ.

Информацию о том, что тело девочки нашли, опубликовали на странице поискового отряда VITA в Instagram.

В ДЧС Павлодарской области подтвердили, что тело пропавшей два дня назад девочки обнаружено. Поисково-спасательные работы завершены.

"К сожалению, тело девочки найдено. Поисково-спасательные работы завершены. Остальные подробности у Департамента полиции", — цитирует ДЧС Kazinform.

Напомним, 17 ноября в Павлодарской области пропала 7-летняя девочка. В полиции сообщили, что ребенок вышел из дома днем, но так и не вернулся. С заявлением о пропаже обратилась мама ребенка. Малышку искали сотни людей — волонтеры, полицейские и спасатели, к поискам привлекали кинологов, в воздух поднимали вертолет "Казавиаспаса".