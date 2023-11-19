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Мать и ее знакомого задержали по подозрению в убийстве 7-летней девочки в Экибастузе

Опубликовано:

Скопление людей
Поиски пропавшей девочки. Фото: пресс-служба МЧС РК

Полицейские установили подозреваемых в убийстве семилетней девочки, ранее пропавшей в Экибастузе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"По подозрению в убийстве несовершеннолетней сотрудниками полиции задержана мать и ее знакомый, который по ее просьбе скрыл следы преступления. Задержанные дали признательные показания.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 99 УК РК. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Работает специализированная группа. На месте находятся руководство ДП, прокуратуры и акимата Павлодарской области"- говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале МВД.

Напомним, 17 ноября в Павлодарской области пропала 7-летняя девочка. В полиции сообщили, что ребенок вышел из дома днем, но так и не вернулся. С заявлением о пропаже обратилась мама ребенка. Малышку искали сотни людей волонтеры, полицейские и спасатели, к поискам привлекали кинологов, в воздух поднимали вертолет "Казавиаспаса".

Сегодня стало известно, что пропавшую девочку нашли мертвой.

Добавим, что согласно ч. 3 ст. 99 УК РК, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на двадцать лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046546-mat-i-ee-znakomogo-zaderzhali-po-podozreniyu-v-ubiystve-7-letney-devochki-v-ekibastuze/

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