"Ему дали 8 лет условно – это смешно": депутат Бапи о приговоре Самату Абишу

Сегодня в кулуарах мажилиса депутат Ермурат Бапи заявил, что условный срок Самата Абиша – это влияние "старого Казахстана", передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Бапи отметил, что пост о приговоре Самату Абишу у себя в Facebook он переопубликовал из газеты – напомним, что именно эта информация о наказании Абишу стала первой в соцсетях.

"То, что ему дали 8 лет условно, – это смешно. Лучше бы дали 3 года срока. В этом решении тоже наблюдается влияние "старого Казахстана".

Если оградили такого человека, должностного лица, второго человека в КНБ, который занимается всеми оперативными делами, который связан с Кантаром, значит влияние "старого Казахстана" до сих пор существует в стране", – заявил Бапи.

Депутата спросили, могут ли Самату Абишу ужесточить наказание.

"Я не знаю, это участники суда должны в апелляционном порядке (решать – прим. ред.), если они будут подавать заявление.

А так, я не знаю. Это впервые в Казахстане – 8 лет условный такой срок. В истории Казахстана за последние 20-25 лет я не помню такого наказания условного в 8 лет", – ответил депутат.

Сегодня в столичном суде объяснили приговор в отношении Самат Абиша, заявив, что он признал вину и раскаялся – суды с учетом "грифа секретно" проходили в закрытом формате.

При этом глава МВД пояснял, что Абиш во время отбывания наказания должен будет находиться на территории Казахстана, "по месту проживания".

Дело Самата Абиша

Отметим, в сентябре 2023 года экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша, но через год после допросов его показания якобы засекретили.

Позже стало известно, что Генпрокуратура ведет досудебное расследование в отношении Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай сообщал, что Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. Также дело против Самата Абиша комментировал глава МВД – он отмечал, что полиция не занимается его расследованием, им занимаются спецпрокуроры Генпрокуратуры.

Кроме того, еще в июне 2022 года заместитель главы КНБ Аскар Амерханов сообщал, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится "в орбите следствия".

А в конце сентября в Генпрокуратуре комментировали возможность побега Самата Абиша из страны.

В феврале о деле Абиша вновь высказывались в ГП.