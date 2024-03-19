Самата Абиша приговорили к условному сроку на 8 лет, заявил депутат

Депутат мажилиса Ермурат Бапи, ссылаясь на газету, сообщил, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш был приговорен к условному сроку, передает NUR.KZ.

"26 февраля по решению закрытого суда на 8 лет условно осужден экс-первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Самат Абиш", – сообщил в Facebook депутат мажилиса Ермурат Бапи, прикрепив к публикации скриншот газеты DAT.

Отметим, что Бапи, по информации на сайте ИПС "Параграф", с 1998 по 2003 год возглавлял издательский проект DAT, а также был главным редактором газеты СолDАТ. С марта прошлого года является депутатом мажилиса парламента VIII созыва.

Дело Самата Абиша

В сентябре 2023 года экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша, но через год после допросов его показания якобы засекретили.

Позже стало известно, что Генпрокуратура ведет досудебное расследование в отношении Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай сообщал, что Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. Также дело против Самата Абиша комментировал глава МВД – он отмечал, что полиция не занимается его расследованием, им занимаются спецпрокуроры Генпрокуратуры.

Кроме того, еще в июне 2022 года заместитель главы КНБ Аскар Амерханов сообщал, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится "в орбите следствия".

В конце сентября в Генпрокуратуре прокомментировали возможность побега Самата Абиша из страны.

В феврале о деле Абиша вновь высказались в ГП.