Суд Астаны объяснил приговор в отношении Самата Абиша

В суде Астаны разъяснили приговор, вынесенный Самату Абишу, и сообщили, что он полностью признал вину и чистосердечно раскаялся, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд вынес приговор Самату Абишу за превышение власти.

"В связи с появившимися публикациями в ряде средств массовой информации межрайонный суд по уголовным делам Астаны сообщает, что уголовное дело в отношении А., обвиняемого в превышении власти (ст.362 ч.4 УК РК), рассмотрено. С учетом грифа "секретно" судебные заседания проходили в закрытом формате", – говорится в сообщении.

Так, по данным суда, прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить Абишу наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с лишением права занимать определенные должности на 10 лет.

При этом на основании статьи 63 УК РК наказание просили определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок – согласно данной статье, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.

Подчеркивается, что подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

"Приговором суда А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 362 УК РК, и осужден к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет.

На основании статьи 63 УК РК постановлено считать назначенное наказание условным", – постановил суд.

Смягчающими обстоятельствами были признаны наличие малолетних детей у подсудимого и его чистосердечное раскаяние. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

"В соответствии с частью 2 статьи 49 УК РК судом решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении специального звания и государственных наград", – добавили в суде Астаны.

Напомним, вчера депутат Ермурат Бапи заявил, что Самата Абиша приговорили к условному сроку на 8 лет.

При этом сегодня глава МВД пояснил, что Абиш во время отбывания наказания должен будет находиться на территории Казахстана, "по месту проживания".

Дело Самата Абиша

Отметим, в сентябре 2023 года экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша, но через год после допросов его показания якобы засекретили.

Позже стало известно, что Генпрокуратура ведет досудебное расследование в отношении Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай сообщал, что Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. Также дело против Самата Абиша комментировал глава МВД – он отмечал, что полиция не занимается его расследованием, им занимаются спецпрокуроры Генпрокуратуры.

Кроме того, еще в июне 2022 года заместитель главы КНБ Аскар Амерханов сообщал, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится "в орбите следствия".

А в конце сентября в Генпрокуратуре комментировали возможность побега Самата Абиша из страны.

В феврале о деле Абиша вновь высказывались в ГП.