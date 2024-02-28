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По делу Самата Абиша высказались в Генпрокуратуре

Опубликовано:

Самат Абиш
Самат Абиш. Фото: gov.kz

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев сегодня в кулуарах мажилиса высказался о ситуации вокруг экс-заместителя главы КНБ Самата Абиша, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, какой статус по уголовному делу у Самата Абиша.

"Дело в суд направлено, значит, он подсудимый. Это дело секретное, оно в секретном режиме расследовалось и направлено в суд. Дальше я ничего не могу сказать", – заявил в ответ Асет Чиндалиев.

Однако он не стал отвечать на вопрос об его местонахождении.

"Я знаю, что дело в суде. А где он, что он. Он в Казахстане. Когда он был под следствием, он был под подпиской о невыезде. Дальше я не могу сказать", – сказал он.

Напомним, в середине января стало известно, что завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя КНБ РК Самата Абиша.

Дело Самата Абиша

В сентябре 2023 года экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша, но через год после допросов его показания якобы засекретили.

Позже стало известно, что Генпрокуратура ведет досудебное расследование в отношении Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай сообщал, что Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. Также дело против Самата Абиша комментировал глава МВД – он отмечал, что полиция не занимается его расследованием, им занимаются спецпрокуроры Генпрокуратуры.

Кроме того, еще в июне 2022 года заместитель главы КНБ Аскар Амерханов сообщал, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится "в орбите следствия".

В конце сентября в Генпрокуратуре прокомментировали возможность побега Самата Абиша из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063481-po-delu-samata-abisha-vyskazalis-v-genprokurature/

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