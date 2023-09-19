Где сейчас находится Самат Абиш, рассказали в Генпрокуратуре
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Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры, сейчас Самат Абиш находится в Казахстане. Проводятся следственные действия, передает корреспондент NUR.KZ.
"Самат Абиш в Казахстане, он находится под подпиской о невыезде. С ним проводятся следственные действия", – сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай.
Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура ведет досудебное расследование в отношении Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.
При этом вчера экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша, но через год после допросов его показания якобы засекретили.
17 января 2022 года Абиш был освобожден от должности первого замглавы КНБ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037257-gde-seychas-nahoditsya-samat-abish-rasskazali-v-genprokurature/