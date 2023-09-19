Где сейчас находится Самат Абиш, рассказали в Генпрокуратуре

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры, сейчас Самат Абиш находится в Казахстане. Проводятся следственные действия, передает корреспондент NUR.KZ.

"Самат Абиш в Казахстане, он находится под подпиской о невыезде. С ним проводятся следственные действия", – сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура ведет досудебное расследование в отношении Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.

При этом вчера экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша, но через год после допросов его показания якобы засекретили.

17 января 2022 года Абиш был освобожден от должности первого замглавы КНБ.