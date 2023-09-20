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Дело против Самата Абиша прокомментировал глава МВД

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Ержан Саденов
Ержан Саденов. Фото: NUR.KZ / Оксана Даирова

Глава МВД Ержан Саденов сегодня в мажилисе, комментируя дело против Самата Абиша, заявил, что полиция не занимается его расследованием, передает корреспондент NUR.KZ.

"Расследованием занимается специальный прокурор Генеральной прокуратуры, поэтому, я думаю, воздержусь. Мы расследованием не занимаемся, производство у спецпрокуроров Генеральной прокуратуры, они вынесут решение", – сказал Ержан Саденов.

Напомним, в июне прошлого года заместитель главы КНБ Аскар Амерханов сообщал, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится "в орбите следствия".

На этой неделе экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша.

Вчера Генеральная прокуратура сообщила, что ведет досудебное расследование в отношении Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.

Также в ведомстве рассказали, где сейчас находится Самат Абиш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037429-delo-protiv-samata-abisha-prokommentiroval-glava-mvd/

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