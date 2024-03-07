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Школам Костаная вновь угрожают массовой стрельбой: полиция обратилась к горожанам

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Учитель объясняет урок
Иллюстративное фото: David van Haren/BSR Agency/Getty Images

В соцсетях вчера, 6 марта, вновь появились сообщения о готовящемся акте терроризма в школах Костаная. Рассылку прокомментировали в полиции, передает издание "Костанайские новости".

В правоохранительных органах заверили, что распространяемая информация не соответствует действительности.

"По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению автора рассылок.

Просим не поддаваться на провокации, не допускать пересылку сообщения и доверять лишь официальной информации. За распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность", - обратились к горожанам в департаменте полиции.

Отмечается, что ранее, в феврале, аналогичные сообщения были разосланы учащимся одной из школ Костаная. В последующем полиция установила, что сообщения мог рассылать 10-летний школьник.

Напомним, в январе в Telegram появился канал, автор которого заявил, что устроит массовую стрельбу в школах Актобе. В ДП региона пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование, идет работа по установлению подозреваемых.

Полиция взяла школы под охрану. Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил некоторые учебные заведения и опроверг информацию о возможном нападении. Он заявил, что повода для волнений нет.

Было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Позже в полиции проинформировали, что нашли автора Telegram-канала, заявившего о планах устроить стрельбу в школах Актобе. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

К слову, информацию о готовящемся теракте получали ранее не только школы в Актобе, но и учебные заведения в Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях.

Позже о ситуации высказались в Минпросвещения. Сообщалось, что угрозы о готовящихся терактах получили школы в семи регионах Казахстана.

Добавим, что согласно статье 273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064962-shkolam-kostanaya-vnov-ugrozhayut-massovoy-strelboy-politsiya-obratilas-k-gorozhanam/

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