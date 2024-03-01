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АФМ объявило казахстанца в международный розыск

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Алмас Жубанаев
Алмас Жубанаев. Фото: t.me/afm_rk

ДЭР по Кызылординской области разыскивается казахстанец Алмас Жубанаев по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Qnet, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, разыскивается казахстанец Алмас Жубанаев 11.10.1990 года рождения по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой QNET в период с 2019 по 2022 годы на территории Кызылорды и Кызылординской области.

В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Вид розыска - международный.

"Жубанаев Алмас Уразалиевич в период незаконной деятельности с использованием соцсети Instagram проводил тренинги, агитацию и привлечение лиц в Алматы, Шымкенте и Кызылорде.

Общее количество потерпевших - 59, сумма ущерба составляет 63 373 356 тенге", - отметили в ведомстве.

В АФМ призвали тех, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, сообщать по телефонам: 8-775-125-55-54, 8-701-527-10-45, Call-center: 1458.

Дело финпирамиды Qnet

В 2020 году стало известно о десятках уголовных дел, заведенных на компанию сетевого маркетинга Qnet, предлагавшую на тот момент людям продавать ювелирные изделия. В МВД сообщали, что головной офис фирмы расположен в Малайзии.

В конце апреля 2022 года в отношении руководителей структурного подразделения Qnet в Акмолинской области было начато досудебное расследование.

В мае сообщалось, что более 220 казахстанцев заявили о материальном ущербе от данной компании. В отношении Qnet было зарегистрировано уголовное дело в ЕРДР ДП Алматы по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

В марте 2023 года в АФМ проинформировали, что подозреваемого в создании финпирамиды Qnet задержали в Астане. А через несколько дней появились данные о задержании еще одного фигуранта.

В январе этого года создателя финпирамиды Qnet осудили в Астане. Он получил 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, на 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063959-afm-obyavilo-v-rozysk-kazahstantsa/

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