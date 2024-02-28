Бывшему министру юстиции Марату Бекетаеву продлили арест еще на один месяц - до 21 марта 2024 года, об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе горсуда Астаны.

"12 февраля 2024 года специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 марта 2024 года", - рассказали в суде.

Дело Бекетаева

21 октября прошлого года появилась информация, что по подозрению в превышении должностных полномочий задержан экс-глава Минюста РК Марат Бекетаев. Позже в Антикоре подтвердили его задержание.

В суде Астаны сообщили, что Бекетаев задержан на два месяца. Этот факт также подтвердили в Генпрокуратуре РК.

Ранее ему уже продлевали арест до 21 января 2024 года, а затем до 21 февраля 2024 года.

Марат Бекетаев работал в министерстве иностранных дел, агентстве по делам государственной службы и администрации президента.

С 2016 года возглавлял министерство юстиции Казахстана. В январе 2022 года стал советником премьер-министра.