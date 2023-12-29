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Экс-министру юстиции Марату Бекетаеву продлили арест

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Марат Бекетаев
Марат Бекетаев. Фото: primeminister.kz.

Бывшему министру юстиции РК Марату Бекетаеву продлили арест на два месяца - до 21 января 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Kazinform.   

"Специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 января 2024 года", — сообщили в суде Астаны.

В суде добавили, что иные данные не подлежат разглашению, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Напомним, 21 октября появилась информация, что по подозрению в превышении должностных полномочий задержан экс-глава Минюста РК Марат Бекетаев. Позже в Антикоре подтвердили его задержание.

В суде Астаны сообщили, что Бекетаев задержан на два месяца. Этот факт также подтвердили в Генпрокуратуре РК.

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Марат Бекетаев родился в 1977 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический институт, а также Лондонскую школу экономики и политических наук.

В разное время работал в министерстве иностранных дел, агентстве по делам государственной службы и администрации президента.

С 2016 года возглавлял министерство юстиции Казахстана. В январе 2022 года стал советником премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053286-eks-ministru-yustitsii-maratu-beketaevu-prodlili-arest/

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