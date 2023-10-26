Генпрокуратура подтвердила факт задержания экс-министра юстиции Марата Бекетаева

Заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев сегодня в кулуарах сената подтвердил факт задержания экс-министра юстиции Марата Бекетаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Асет Чиндалиев озвучил некоторые детали задержания экс-министра юстиции.

"Уголовное дело возбуждено по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, нанесшим особо крупный ущерб государству.

Бекетаев действительно был задержан при попытке скрыться из страны. Остальная информация является тайной досудебного расследования. Согласно УПК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", – сказал замгенпрокурора.

Он не стал уточнять, где именно задержали Бекетаева, однако назвал статью, по которой заведено уголовное дело.

"Санкцию точно не помню. 361-я статья УК РК – можете посмотреть. Факты являются тайной досудебного расследования", – добавил Чиндалиев.

Задержание Марата Бекетаева

Напомним, в минувшие выходные Антикор сообщил, что в целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов задержан экс-министр юстиции.

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", – сообщали в Антикоре.

Позже источник NUR.KZ сообщил, что задержанным оказался Марат Бекетаев.

23 октября Антикоррупционное ведомство подтвердило задержание Бекетаева по подозрению в коррупционном правонарушении. Через несколько часов стало известно, что экс-министр юстиции арестован на 2 месяца.

Добавим, что Марат Бекетаев возглавлял Министерство юстиции Казахстана с 2016 года по январь 2022 года.

Отметим, согласно статье 361 УК РК, использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается:

штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

либо ограничением свободы на срок до двух лет;

либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом если такое преступление совершено лицом, занимающим ответственную государственную должность, наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.