Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Марата Бекетаева арестовали на два месяца

Опубликовано:

Марат Бекетаев
Марат Бекетаев. Фото: primeminister.kz.

Бывшего министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева арестовали на два месяца, об этом сообщили в суде Астаны, передает NUR.KZ.

"22 октября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Бекетаева М.", – говорится в сообщении Специализированного межрайонного следственного суда Астаны в Facebook.

Задержание Марата Бекетаева

Напомним, в минувшие выходные Антикор сообщил, что в целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов задержан экс-министр юстиции.

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", сообщали в Антикоре.

Позже источник NUR.KZ сообщил, что задержанным оказался Марат Бекетаев.

Сегодня Антикоррупционное ведомство подтвердило задержание Бекетаева по подозрению в коррупционном правонарушении.

Добавим, что Марат Бекетаев возглавлял Министерство юстиции Казахстана с 2016 года по январь 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2042235-marat-beketaev-arestovan-na-2-mesyatsa/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.