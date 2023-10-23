Бывшего министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева арестовали на два месяца, об этом сообщили в суде Астаны, передает NUR.KZ.

"22 октября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Бекетаева М.", – говорится в сообщении Специализированного межрайонного следственного суда Астаны в Facebook.

Задержание Марата Бекетаева

Напомним, в минувшие выходные Антикор сообщил, что в целях исполнения поручения главы государства по поиску и возврату незаконно выведенных активов задержан экс-министр юстиции.

"Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству", – сообщали в Антикоре.

Позже источник NUR.KZ сообщил, что задержанным оказался Марат Бекетаев.

Сегодня Антикоррупционное ведомство подтвердило задержание Бекетаева по подозрению в коррупционном правонарушении.

Добавим, что Марат Бекетаев возглавлял Министерство юстиции Казахстана с 2016 года по январь 2022 года.