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Марату Бекетаеву вновь продлили арест

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Марат Бекетаев
Марат Бекетаев. Фото: primeminister.kz.

Бывшему министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву продлили арест, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского суда Астаны.

Как уточнили в пресс-службе, до 21 февраля 2024 года продлена мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра.

Дело Бекетаева

21 октября появилась информация, что по подозрению в превышении должностных полномочий задержан экс-глава Минюста РК Марат Бекетаев. Позже в Антикоре подтвердили его задержание.

В суде Астаны сообщили, что Бекетаев задержан на два месяца. Этот факт также подтвердили в Генпрокуратуре РК.

Ранее ему уже продлевали арест до 21 января 2024 года.

Марат Бекетаев родился в 1977 году в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический институт, а также Лондонскую школу экономики и политических наук.

В разное время работал в министерстве иностранных дел, агентстве по делам государственной службы и администрации президента.

С 2016 года возглавлял министерство юстиции Казахстана. В январе 2022 года стал советником премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058084-maratu-beketaevu-prodlili-arest/

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