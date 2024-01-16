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Певец Рахат Турлыханов снова предстал перед судом за нанесенные жене побои

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Рахат Турлыханов
Рахат Турлыханов. Фото: instagram.com/rakhat_turlykhanov

Сегодня в Алматинском горсуде прошло заседание апелляционной инстанции по делу Рахата Турлыханова, которому ранее вынесли предупреждение за нанесение побоев супруге, передает корреспондент NUR.KZ.

Заседание началось с того, что некоторые представители СМИ начали фотографировать судебный процесс, что вызвало негодование у судьи.

А после журналистов и вовсе попросили покинуть зал суда, но уже из-за ходатайств сторон. Провести закрытое судебное заседание ходатайствовал сам Рахат Турлыханов, его супруга и адвокат. Поддержал просьбу и прокурор.

На месте судья принял решение ходатайство удовлетворить. Заседание проходит без участия СМИ.

Ранее стало известно, что в октябре прошлого года в доме Рахата Турлыханова произошла семейная ссора. Певец нанес побои своей супруге. В суде она факт избиения подтвердила. Однако попросила прекратить производство по делу, что суд и сделал в связи с примирением сторон.

В январе текущего года казахстанский певец снова предстал перед судом. Но стороны вновь примирились - и Рахат Турлыханов в очередной раз избежал ареста за избиение жены. Артисту вынесли предупреждение.

После супруги прокомментировали происходящее в Instagram, опубликовав совместное видеообращение. Жена артиста заявила, что его несправедливо выставляют в Сети в негативном свете.

Но на этом история не закончилась. 10 января 2024 года в судебном кабинете по делу Турлыханова по части 1-1 статьи 73-2 КоАП появилась апелляционная жалоба. Оспорить решение суда первой инстанции решили прокуроры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055620-pevets-rahat-turlyhanov-snova-predstal-pered-sudom-za-nanesennye-zhene-poboi/

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