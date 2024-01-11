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Апелляционную жалобу подали по делу Рахата Турлыханова о нанесении побоев супруге

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Рахат Турлыханов и его жена
Рахат Турлыханов и его жена. Кадр из видео: instagram.com/rakhat_turlykhanov

По делу Рахата Турлыханова о нанесении побоев супруге подана апелляционная жалоба. Такая информация появилась в судебном кабинете на сайте Верховного суда, передает корреспондент NUR.KZ.

В судебном кабинете по делу Турлыханова по части 1-1 статьи 73-2 КоАП появилась апелляционная жалоба. На портале отмечается, что подана она была вчера, 10 января 2024 года, и тогда же передана судье. Кто из сторон подал жалобу, не уточняется.

Судебный кабинет
Скриншот : Судебный кабинет

Апелляционная инстанция
Апелляционная инстанция. Скриншот : Судебный кабинет

Напомним, в октябре прошлого года суд Алматы прекратил производство в отношении певца Рахата Турлыханова по делу об избиении – об этом попросила его супруга. В рамках заседания артист также признал вину и согласился на примирение.

Вновь перед судом Турлыханов предстал на днях. В его отношении было заведено дело по части 1-1 статьи 73-2 КоАП – "нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях". На этот раз ему вынесли предупреждение.

Вчера Рахат Турлыханов и его супруга записали совместное видео и прокомментировали произошедшее – жена артиста заявила, что ее мужа несправедливо выставляют в Сети в негативном свете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2055024-apellyatsionnuyu-zhalobu-podali-po-delu-rahata-turlyhanova-o-nanesenii-poboev-supruge/

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