Стало известно, кто подал апелляцию по делу Рахата Турлыханова

Стало известно, кто подал апелляционную жалобу на решение суда касательно побоев, которые нанес певец Рахат Турлыханов своей супруге, передает корреспондент NUR.KZ.

Как выяснилось, оспорить решение суда первой инстанции решили прокуроры.

"Протест внесли в городской суд, находится в производстве суда", - сообщили в прокуратуре Алматы.

Согласно информации в судебном кабинете на сайте Верховного суда, заседание по делу состоится уже на следующей неделе, 16 января.

Напомним, в октябре прошлого года суд Алматы прекратил производство в отношении певца Рахата Турлыханова по делу об избиении - об этом попросила его супруга. В рамках заседания артист также признал вину и согласился на примирение.

Вновь перед судом Турлыханов предстал на днях. В его отношении было заведено дело по части 1-1 статьи 73-2 КоАП - "нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении лица, состоящего с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях". На этот раз ему вынесли предупреждение.

Ранее Рахат Турлыханов и его супруга записали совместное видео и прокомментировали произошедшее - жена артиста заявила, что ее мужа несправедливо выставляют в Сети в негативном свете.

А вчера стало известно, что по делу подана апелляция.