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Рахат Турлыханов в очередной раз избежал ареста за избиение жены

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Рахат Турлыханов
Рахат Турлыханов. Фото: instagram.com/rakhat_turlykhanov

Рахату Турлыханову вынесли предупреждение за побои, которые он нанес своей супруге. Об этом сообщили в суде, передает корреспондент NUR.KZ.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы рассмотрел административное дело в отношении Рахата Турлыханова. Он обвинялся в нанесении побоев - часть 1-1 статьи 73-2 КоАП.

"Судом установлено, что в декабре прошлого года Т. устроив дома скандал, нанес своей супруге побои. В суде Т. вину признал, в содеянном раскаялся, просил производство по делу прекратить за примирением сторон.

Супруга подтвердила факты, изложенные в материалах дела, и сообщила, что примирилась с Т." - сообщили в суде.

Между тем, санкция статьи предусматривает административное взыскание в виде предупреждения или арест на 10 суток. Однако Турлыханову вынесли иное наказание, признав его виновным, - административное предупреждение.

Постановление суда не вступило в законную силу, добавили в суде. Напомним, сегодня сообщалось, что Рахат Турлыханов вновь оказался в суде.

Ранее он уже представал перед судом по аналогичному правонарушению в отношении своей жены. 4 октября текущего года в доме Турлыханова произошла семейная ссора - в ходе скандала певец нанес своей супруге побои. В рамках заседания Турлыханов признал вину и согласился на примирение. А его супруга попросила прекратить производство по делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054644-rahatu-turlyhanovu-vynesli-preduprezhdenie-za-izbienie-suprugi/

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