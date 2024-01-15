Проверку неблагополучных семей и домашних тиранов по Казахстану объявило МВД
Опубликовано:
С 15 января по всему Казахстану стартовало профилактическое мероприятие "Быт". Полицейские проводят проверку по месту жительства граждан, состоящих на учете, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
МВД Казахстана с 15 января начало профилактическое мероприятие "Быт".
Цель – профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, правовое воздействие на нарушителей с индивидуальной профилактической работой.
Отмечается, что особое внимание в ходе мероприятия уделяется пресечению бытовых преступлений, совершенных в состоянии опьянения.
"Сотрудниками местной полицейской службы проверяются по месту жительства все лица, состоящие на учете ОВД и склонные к совершению правонарушений в быту, неблагополучные семьи, а также родители, не исполняющие свои обязанности и злоупотребляющие спиртным и наркотиками", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Потерпевшим от бытового насилия казахстанцам оказывается помощь в правовых вопросах, созданы группы по выявлению и организации помощи семьям, детям в неблагополучной социальной среде с признаками насилия.
МВД попросило граждан сообщать о возможных фактах семейно-бытовых проблем и бытового насилия.
По бесплатному телефону доверия "111" можно получить консультацию о помощи жертвам бытового насилия, также на постоянной основе функционирует телефон "102".
Напомним, что поправки в Уголовный кодекс, касающиеся решения проблемы семейно-бытового насилия, вступили в силу 19 мая, а в КоАП – с 1 июля. Позже стало известно, что дела о бытовом насилии начнут заводить без заявления в полицию.
В ноябре депутат сената Жанна Асанова предложила регистрировать абьюзеров и насильников в специальном реестре.
В декабре президент Касым-Жомарт Токаев утвердил план действий в области прав человека. Позже в пресс-службе Акорды рассказали, как в Казахстане изменят законы для защиты граждан.
В своем недавнем интервью президент сообщил, что в стране принимаются системные меры, направленные на профилактику и пресечение преступлений в семейно-бытовых отношениях.
Позже стало известно, что в Казахстане создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием. Также суду хотят предоставить право временно выселять домашних тиранов из жилища.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055619-proverku-neblagopoluchnyh-semey-i-domashnih-tiranov-po-kazahstanu-obyavilo-mvd/