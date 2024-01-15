Проверку неблагополучных семей и домашних тиранов по Казахстану объявило МВД

С 15 января по всему Казахстану стартовало профилактическое мероприятие "Быт". Полицейские проводят проверку по месту жительства граждан, состоящих на учете, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

МВД Казахстана с 15 января начало профилактическое мероприятие "Быт".

Цель – профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, правовое воздействие на нарушителей с индивидуальной профилактической работой.

Отмечается, что особое внимание в ходе мероприятия уделяется пресечению бытовых преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

"Сотрудниками местной полицейской службы проверяются по месту жительства все лица, состоящие на учете ОВД и склонные к совершению правонарушений в быту, неблагополучные семьи, а также родители, не исполняющие свои обязанности и злоупотребляющие спиртным и наркотиками", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Потерпевшим от бытового насилия казахстанцам оказывается помощь в правовых вопросах, созданы группы по выявлению и организации помощи семьям, детям в неблагополучной социальной среде с признаками насилия.

МВД попросило граждан сообщать о возможных фактах семейно-бытовых проблем и бытового насилия.

По бесплатному телефону доверия "111" можно получить консультацию о помощи жертвам бытового насилия, также на постоянной основе функционирует телефон "102".

Напомним, что поправки в Уголовный кодекс, касающиеся решения проблемы семейно-бытового насилия, вступили в силу 19 мая, а в КоАП – с 1 июля. Позже стало известно, что дела о бытовом насилии начнут заводить без заявления в полицию.

В ноябре депутат сената Жанна Асанова предложила регистрировать абьюзеров и насильников в специальном реестре.

В декабре президент Касым-Жомарт Токаев утвердил план действий в области прав человека. Позже в пресс-службе Акорды рассказали, как в Казахстане изменят законы для защиты граждан.

В своем недавнем интервью президент сообщил, что в стране принимаются системные меры, направленные на профилактику и пресечение преступлений в семейно-бытовых отношениях.

Позже стало известно, что в Казахстане создадут особое подразделение по борьбе с бытовым насилием. Также суду хотят предоставить право временно выселять домашних тиранов из жилища.