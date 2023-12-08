Токаев утвердил план действий в области прав человека и объяснил, зачем он нужен

В пятницу, 8 декабря, президент Казахстана утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, правительству Казахстана поручено:

принять необходимые меры по реализации плана действий;

на полугодовой основе до 15 июля и 5 января представлять в Администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения плана действий.

Указ президента вводится в действие со дня его подписания.

В своем аккаунте в соцсети X Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с Всемирным днем прав человека подписал указ "О плане действий в области прав человека и верховенства закона".

"План включает ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в области уголовного правосудия, предупреждение пыток и жестокого обращения.

Предусмотрены шаги по обеспечению права на свободу объединений и права на труд, а также прав лиц с ограниченными возможностями. Документ укрепит национальную систему защиты прав человека. В рамках реализации плана будут приняты соответствующие законы", - пояснил глава государства.

Сам план состоит из 8 разделов и 41 пункта. В частности, он включает разделы:

продвижение равных возможностей мужчин и женщин;

права ребенка;

ликвидация дискриминации в отношении женщин;

права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения;

право на свободу объединений;

права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев;

права человека в отношении лиц с ограниченными возможностями;

право на труд, охрану труда и профсоюзную деятельность.

В рамках каждого раздела даны поручения, к примеру, увеличить количество кризисных центров для помощи жертвам бытового насилия, создать специальное подразделение в МВД для борьбы с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников и т.д.

Ознакомиться с планом подробнее можно здесь.