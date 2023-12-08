Токаев утвердил план действий в области прав человека и объяснил, зачем он нужен
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В пятницу, 8 декабря, президент Казахстана утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается на официальном сайте Акорды, правительству Казахстана поручено:
- принять необходимые меры по реализации плана действий;
- на полугодовой основе до 15 июля и 5 января представлять в Администрацию президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения плана действий.
Указ президента вводится в действие со дня его подписания.
В своем аккаунте в соцсети X Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в связи с Всемирным днем прав человека подписал указ "О плане действий в области прав человека и верховенства закона".
"План включает ряд мер, направленных на усиление гендерного равенства, борьбу с бытовым насилием, защиту граждан в области уголовного правосудия, предупреждение пыток и жестокого обращения.
Предусмотрены шаги по обеспечению права на свободу объединений и права на труд, а также прав лиц с ограниченными возможностями. Документ укрепит национальную систему защиты прав человека. В рамках реализации плана будут приняты соответствующие законы", - пояснил глава государства.
Сам план состоит из 8 разделов и 41 пункта. В частности, он включает разделы:
- продвижение равных возможностей мужчин и женщин;
- права ребенка;
- ликвидация дискриминации в отношении женщин;
- права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения;
- право на свободу объединений;
- права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев;
- права человека в отношении лиц с ограниченными возможностями;
- право на труд, охрану труда и профсоюзную деятельность.
В рамках каждого раздела даны поручения, к примеру, увеличить количество кризисных центров для помощи жертвам бытового насилия, создать специальное подразделение в МВД для борьбы с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников и т.д.
Ознакомиться с планом подробнее можно здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049964-tokaev-podpisal-plan-deystviy-v-oblasti-prav-cheloveka-i-verhovenstva-zakona/