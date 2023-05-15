Дела о бытовом насилии начнут заводить без заявления в полицию в Казахстане

Кулак. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Начальник управления Комитета адмполиции МВД Руслан Каржаспеков на брифинге в ведомстве рассказал, какие новеллы внесены в законы страны для борьбы с бытовым насилием, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Каржаспеков сообщил, что с начала года в полицию поступило более 35 тыс. обращений по фактам бытового насилия.

К административной ответственности привлечены 6 тыс. правонарушителей, 300 агрессоров привлечены к уголовной ответственности.

"Однако в большинстве случае потерпевшие отказываются от разбирательства после прибытия сотрудников полиции. Только 17% агрессоров фактически понесли наказание. Безнаказанность порождает вседозволенность. Как итог: в 12% случаях бытовое насилие совершается повторно", - отметил спикер.

По его словам, в Казахстана ужесточена ответственность за бытовое насилие.

Так, с 1 июля полиция переходит от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволят возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших по факту совершения бытового насилия. Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение будет принимать суд.

Исключается также возможность повторного примирения сторон.

"Сейчас половина материалов по бытовому насилию прекращается в суде за примирением. Это происходит в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников.

К примеру, с начала года 5 тыс. фактов бытового насилия были прекращены по этим основаниям. Теперь, с 1 июля, примириться можно будет только один раз, в суде. Это позволит прекратить порочную практику психологического давления на пострадавших", -пояснил Руслан Каржаспеков.

Кроме того, в стране усилили административную и уголовную ответственность за бытовое насилие. Определены конкретные сроки административного ареста: с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106 и 107 УК РК).

Кроме того, совместно с Минюстом прорабатываются вопросы применения общественных работ и возможность выдворения агрессоров из жилища.

Совместно с министерствами информации и общественного развития, труда и соцзащиты прорабатывается вопрос психокоррекции агрессоров. На добровольной основе им предлагается пройти тренинги по сдерживанию агрессии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2020563-dela-o-bytovom-nasilii-nachnut-zavodit-bez-zayavleniya-v-politsiyu-v-kazahstane/